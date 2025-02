Una mujer murió este domingo en Australia cuando las autoridades ordenaron a los habitantes del noreste del país, devastado por las inundaciones, que evacuaran y estuvieran atentos a los cocodrilos mientras los niveles de los ríos se acercan a máximos históricos.

Las autoridades de Queensland dijeron que partes del estado recibieron más de 600 milímetros en 24 horas.

(Vea también: Crece tragedia con avión de American Airlines que chocó en el cielo: hallan 18 muertos)

Ante las continuas fuertes lluvias, se ordenó a los residentes de seis suburbios propensos a inundaciones de Townsville, una ciudad de alrededor de 200.000 habitantes, que evacuaran sus hogares el domingo.

El coordinador del grupo de gestión de desastres de la ciudad, Zac Dawes, dijo que 2.100 casas estaban bajo órdenes de evacuación el domingo por la noche.

Una de ellas era una mujer de unos 90 años que había vivido en Townsville toda su vida, según su vecina Shan Isis, que buscó refugio en un centro de evacuación.

“Se niega a venir al centro de evacuación porque cree que las inundaciones no serán tan graves y ha visto montones de inundaciones antes”, dijo Isis a la emisora ​​nacional ABC.

La policía dijo anteriormente que una mujer murió el domingo después de que el bote en el que estaba volcó en la ciudad rural de Ingham, a unos 230 kilómetros (142 millas) de Cairns.

El superintendente de policía de Queensland, Graeme Paine, dijo que las próximas horas serán “realmente críticas” para Townsville.

“Ciertamente en el caso de Townsville hay indicios de que habrá una inundación que afectará a la gente“, dijo.

La crecida de las aguas obligó al cierre del aeropuerto local y del Hospital Universitario de Townsville para retrasar las cirugías electivas, ya que el estado declaró que alrededor de 100 escuelas “no eran seguras para la asistencia de los estudiantes”.

⚠️Severe #thunderstorm warning issued for areas around #Paluma for INTENSE RAINFALL that may produce dangerous and life-threatening flash flooding.

175mm has been observed in the past 3 hours.

Warning: https://t.co/m3kl9lft1d pic.twitter.com/dWVeVAaAoc

— Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) February 2, 2025