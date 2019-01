Un aire fresco recorrió este viernes los pasillos del Capitolio en Washington con ocasión de la investidura de los integrantes del 116° Congreso de Estados Unidos, integrado por un número récord de mujeres y de legisladores surgidos de las minorías.

Es el caso de Rashida Tlaib, una hija de inmigrantes palestinos que se convirtió, junto a Ilhan Omar, en una de las dos primeras mujeres musulmanas en llegar al parlamento estadounidense.

Unas horas después de prestar juramento, esta exabogada de 42 años lanzó un breve y violento discurso durante una velada de celebración.

“Vamos a destituir al hijo de puta“, expresó en un video de un encuentro con simpatizantes el jueves que fue ampliamente difundido en las redes sociales y suscitó la ira de los legisladores republicanos.

