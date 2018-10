Allen falleció este lunes en Seattle a los 65 años tras complicaciones de un linfoma no Hodgkin, según anunció su familia y su compañía, Vulcan, en un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro fundador Paul Allen, cofundador de Microsoft”, dijo la empresa fundada y de propiedad de Allen.

It is with deep sadness that we announce the death of @PaulGAllen, our founder and noted technologist, philanthropist, community builder, conservationist, musician and supporter of the arts. All of us who worked with Paul feel an inexpressible loss today. https://t.co/OMLZ7ivvSD pic.twitter.com/Bfa8kK6Q8e

— Vulcan Inc. (@VulcanInc) 15 de octubre de 2018