Cardenilla crestada (Paroaria coronata). Descubriendo y vibrando con nuevas y hermosas aves. Esta una de las especies más hermosas en Brasil, alegre, de un canto 🎶 hermoso, saltarina e inquieta. Acá es común, equivalente a nuestro cardenal o pechirrojo. Tiene un notable copete rojo, en contraste con el blanco, gris y negro, del resto del plumaje, y capuchón que se extiende hasta el pecho, dorsal plomizo, ventral blanco y pico blancuzco. No ostente, las difíciles condiciones de luz, fue posible en estos disparos rescatar la belleza de su plumaje de fantasía. ⏪⏩ Deslizar pantalla para ver la serie. ⏪⏩ Deslizar pantalla para ver la serie.