Roxana Ruiz, una joven de 23 años fue detenida por las autoridades, luego de asesinar a un hombre en medio de defensa por un abuso. A la víctima la condenaron por el delito de ‘homicidio simple con exceso de defensa’ y debe pagar una millonaria indemnización.

“Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia. Si yo no me hubiera defendido, sería yo la muerta”, dijo Ruiz.

Los hechos ocurrieron en México, durante el año 2021, pero hasta ahora se resolvió el caso en la justicia de ese país.

De acuerdo a relato de la joven, se encontró con una conocida y decidieron ir a tomar una cerveza. A la mesa, llegó un hombre quien se unió a la conversación, posteriormente se ofreció para acompañar a Ruiz hasta su casa. Ella no se negó, pero cuando llegaron al domicilio el sujeto insistió entrar, aunque no quería.

“Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí”, contó.

El hombre identificado como ‘Sinai’ entró y se quedó en la casa de la joven, a las malas, aprovechándose del miedo de ella. En la noche se subió a su cama y la abusó.

“Yo estaba en ‘shock’, sólo quise defenderme, pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos (…) Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ‘ahora sí te vas a morir’. Me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, cuando se distrajo, tomé una playera y se la puse en el cuello”, es la narración que detalla el medio internacional Univisión.

La víctima, bastante mal, salió con el cuerpo de su agresor, metido en un costal. Una patrulla pasó por esa zona, justo en ese momento, y observaron que llevaba un cuerpo sin vida. Según ella, la interrogaron de manera grosera, la capturaron y ahora busca hacer justicia, defendiéndose y mostrando su inocencia.