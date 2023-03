Un caso de no creer aterró a médicos en Estados Unidos, luego de que una mujer de 50 años arribara a un hospital de Nueva York, cansada de sufrir molestias estomacales y padecimientos intestinales.

Luego de algunos exámenes como resonancia magnética, la paciente nacida en el Congo tuvo su diagnóstico: llevaba por lo menos nueve años con un feto momificado en su interior, alojado en el abdomen.

(Vea también: Joven se mandó a hacer las cejas debajo de un puente del metro de Medellín a $ 12.000)

El feto ocasionaba que los órganos principales se comprimieran y le habían comprometido los intestinos, por lo tanto, su organismo no estaba absorbiendo los nutrientes de las comidas; por ello, debían operarla de inmediato y sacarle el cuerpo momificado.

(Vea también: Mujer en Nueva York se habría curado de VIH con nuevo tratamiento; van 4 en el mundo)

No obstante, la paciente se negó rotundamente por miedo y optó por que le recetaran medicamentos para controlar los síntomas, según explicó el doctor Waseem Sous al medio LBC.

La litopedia es la condición que sufrió la paciente. Viene del griego litho: piedra; pedion: niños, es decir, “niño de piedra”. En el mundo, se han reportado unos 300 casos.

Woman dies in New York after unborn 'stone baby' created by a 'spell' remains lodged in her abdomen for nine yearshttps://t.co/dxlM47Dyht

— LBC News (@LBCNews) March 10, 2023