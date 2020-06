De acuerdo con el Daily Mail, Kearns asumió que su pareja la estaba engañando porque solo le escribió un escueto mensaje de texto.

Por eso, después de contestarle el mensaje con un “gracias”, decidió ir hasta la casa de su novio, donde lo apuñaló con un cuchillo de cocina, indica el mismo medio.

Luego, la mujer avisó a la policía sobre el incidente, pero no ayudó al hombre mientras este se desangraba, hasta que cayó al suelo y se desmayó, agrega el rotativo británica.

Los servicios médicos que llegaron al lugar atendieron a la víctima, que tenía cortada una arteria, y lo trasladaron a un hospital cercano, donde lo operaron de urgencia, señala el Daily Mail.

Aunque el hombre se salvó, un año después del ataque tiene problemas para mover su mano derecha y tuvo que someterse a una cirugía plástica para reparar la herida, finaliza el medio inglés.

“¿Cómo podía ser tan insensible al pasar junto a mí mientras yo estaba en el suelo desangrándome? Todavía no tengo sensación en los dedos derecho, índice, medio y parte del pulgar. Las cicatrices siempre estarán conmigo mental y físicamente, pero no me detendrán”.

Mother-of-two, 46, stabbed her boyfriend and left him bleeding to death because he texted instead of calling on her birthday https://t.co/rFt5eU8wWg

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 9, 2020