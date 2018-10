El hecho ocurrió en la noche del viernes pasado en el distrito de Miraflores de Lima, Perú, relata El Comercio.

En las imágenes, capturadas por el chofer, se evidencia que la discusión comenzó de manera pacífica por parte de los 2 individuos.

“Yo no le estoy faltando el respeto en ningún momento, por favor la invito a que se baje de mi unidad. Lamentablemente Uber no me muestra el destino”, dice el conductor, a lo que la usuaria le responde: “Yo, muy educadamente, le estoy preguntando cuáles son sus datos” para hacer un reporte.

Luego, al transcurrir de los segundos, la joven pierde la calma al ver que definitivamente no la van a transportar y decide insultarlo, para luego lanzarle varios golpes.

“Por eso eres taxista y así te vas a morir”, se le escucha decir, además de gritar “Yo te voy a enseñar quien soy”, en el momento exacto que se está bajando del automóvil por pedido de su novio que veía la discusión desde afuera.

Según el diario Correo, el hombre realizó la denuncia correspondiente y la cuenta de la mujer fue desactivada por el incumplimiento de las terminos y condiciones de uso.

Uber, además, publicó un comunicado donde rechaza “categóricamente cualquier tipo de situación de violencia”.

Este es el comunicado de Uber: