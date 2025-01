Por: RFI

El fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen falleció este martes en Garches (departamento de Hauts-de-Seine) a los 96 años, anunció su familia. Jean-Marie Le Pen, que cedió la presidencia del FN a su hija Marine en 2011, dejó su huella en la historia de la extrema derecha francesa durante más de medio siglo. Excluido del partido en agosto de 2015, oficialmente por su postura sobre el régimen de Vichy y el Holocausto, siguió siendo presidente de honor hasta marzo de 2018.

Por Claire Arsenault

Si hay un valor apreciado por el Front National, es la familia. Y sobre este modelo Jean-Marie Le Pen construyó su partido. Él, el pater familias, y sus hijas han trabajado para garantizar la prosperidad del FN. Y cuidado con los que puedan tener un atisbo de autonomía; los secesionistas son castigados, y los valores familiares no se comprometen. En el espacio de unas pocas décadas, Jean-Marie Le Pen logró encarnar en solitario la extrema derecha francesa, haciendo picadillo a las capillas y agrupaciones abandonadas a su suerte.

Un golpe de fortuna

Poco más de cuatro décadas después de la fundación del Frente Nacional en 1972, Jean-Marie Le Pen hizo del partido un asunto de familia. Nacido en La Trinité-sur-Mer en 1928, logró mantenerse al frente del Frente hasta 2011, contra todo pronóstico. Mejor aún, colocó a sus hijas, yernos y, en 2012, a una nieta, Marion Maréchal-Le Pen, en los órganos de dirección del partido. En 2011, dio un golpe maestro al ceder el «negocio familiar» a su clon diluido, su hija más querida de todas, Marine.

Todo este pequeño mundo -Jean-Marie, su esposa Jany, su ex esposa Pierrette, sus hijas Yann y Marine (con excepción de la mayor Marie-Caroline) y sus parejas, sus nietos- vive o ha vivido en la vasta finca paterna de Montretout, en Saint-Cloud, cerca de París.

Se trata de una hermosa finca, construida por Napoleón III, que Jean-Marie Le Pen heredó en 1976 de un tal Hubert Lambert, heredero a su vez de una gran fortuna de Cementos Lambert. Este hombre, gran admirador de las ideas nacionalistas de su amigo Jean-Marie, tuvo el acierto de morir a los 42 años. Las circunstancias por las que el fundador del Frente Nacional se benefició de 30 millones de francos nunca se aclararon del todo; una demanda interpuesta por un primo de Lambert contra Jean-Marie Le Pen quedó en nada, ya que los dos hombres prefirieron negociar.

Este inesperado golpe de fortuna dio alas a Le Pen, que por fin dispuso de los medios para hacer realidad sus ambiciones. Hasta entonces, este hijo de un pescador y una costurera, que pasó a ser pupilo de la nación en 1942, cuando su padre cayó víctima de una mina alemana, no había nacido con cuchara de plata. De condición humilde, Jean (no se llamaría Jean-Marie hasta 1956) ejerció varios oficios (pescador, minero subterráneo, aparejador, etc.) antes de estudiar Derecho y Ciencias Políticas en París, donde vendía los diarios de ultraderecha Action Française y Aspects de la France. Estas actividades no le impidieron entregarse a acciones violentas y, de vez en cuando, dar algún que otro golpe. Con el corazón ya bien puesto en la derecha, se alistó en el ejército y fue a Indochina en 1954, y luego a Argelia desde finales de 1956 hasta abril de 1957.

Argelia y la tortura

Mientras tanto, a la edad de 27 años, fue elegido diputado en 1956 en la poderosa ola poujadista, el movimiento populista y reaccionario liberado por el comerciante Pierre Poujade. Como teniente de los paracaidistas en Argelia, se encontró en el corazón de la batalla de Argel. Más tarde, en los años 80, resurgió el pasado argelino del teniente Le Pen: testigos presenciales afirman que torturó a argelinos durante su misión como oficial de inteligencia. Interrogado en 1962 por el diario Combat, Jean-Marie Le Pen admitió: “No tengo nada que ocultar. Torturé porque había que hacerlo”, declaró entonces. Pidió el derecho de réplica al artículo del periódico, pero la ambigüedad de sus palabras – “métodos de coacción” en lugar de tortura- no consiguió borrar su declaración inicial.

Cuando, veinte años más tarde, resurgió el tema de la tortura, el ex militar, ahora Presidente del Front National, no pudo aceptarlo por más tiempo. Luchó como un demonio, emprendiendo acciones legales contra todos aquellos que le acusaban de haber practicado la tortura en Argelia. Y son muchos los que afirman haber sido torturados por Jean-Marie Le Pen o haberle visto torturar. En dos ocasiones, en 1989 y 1996, obtuvo sentencias favorables, pero en 2000 el Tribunal de Casación falló a favor de Pierre Vidal-Naquet, justificando el uso de la palabra “torturador” en sus memorias contra Jean-Marie Le Pen.

“El Menhir”

Pero el hombre del que siempre se ha dicho que estaba en política sobre todo para “cabrear” a la oligarquía va tejiendo poco a poco su tela de araña con la ayuda de François Mitterrand, que le hizo la competencia, en particular introduciendo la representación proporcional en las elecciones legislativas de 1986. Con una venda sobre el ojo izquierdo en los años 70 -lo perdió en 1965 por un desprendimiento de retina tras un error al montar una carpa antes de un mitin de Jean-Louis Tixier-Vignancourt-, hablaba alto y claro, destilando sus temas favoritos sobre los “peligros” de la inmigración y su corolario, la preferencia nacional.

Jean-Marie Le Pen utilizaba un francés pulido, incluso el preciosismo del imperfecto de subjuntivo, una distinción que complacía a sus partidarios. Propagó ideas de odio y exclusión con el lenguaje de un milord. Sus comentarios antisemitas, racistas y de negación del Holocausto le han valido un rosario de condenas: 26 en cuarenta años. Llevaba casi medio siglo omnipresente en la escena política y mediática francesa, cuando en 2002, en su quinta campaña presidencial, llegó por fin al pie de la escalinata del Elíseo, al derrotar a Jacques Chirac en la segunda vuelta. Lo que algunos llamarían un accidente de la historia, duró poco: Le Pen alcanzó casi el 18%, mientras que Chirac se hizo con el 82%. A pesar de todo, fue un momento de gloria inesperado. No repetiría la hazaña en 2007, durante su última campaña presidencial: el candidato de más edad quedó en cuarto lugar, con un 10,4%…

Aunque Jean-Marie Le Pen se proclamó “azul-blanco-rojo”, nunca ha descuidado sus relaciones con los «partidos hermanos» fuera de Francia. Pero sin negar nunca su gusto por una cierta provocación. Así, en 1990, durante la primera Guerra del Golfo, solo contra todo pronóstico, viajó a Irak para entrevistarse con Sadam Husein, a quien aseguró su apoyo; afirmó haber obtenido la liberación de 55 rehenes franceses. En 2012, Jean-Marie Le Pen admitió haberse reunido con Radovan Karadzic, ex jefe político de los serbios de Bosnia, sin precisar la fecha, cuando éste era buscado por la justicia internacional: “Me reúno con todo el mundo, no tengo miedo”, afirmó con su voz estentórea.

Excluido del partido

El “menhir”, como se le llamaba a veces, gestionó su sucesión con gran habilidad, cerrándolo todo para que la obra de su vida pasara a manos de su hija Marine. De este modo, todo cerraba el círculo y el asunto quedaba en el ámbito privado. Pero mientras Marine Le Pen siempre ha luchado por aplicar un barniz de respetabilidad al Frente Nacional, su padre, presidente honorario, siempre se ha complacido en revivir los viejos fundamentos del partido.

Las cámaras de gas nazis son un “detalle de la historia”, repitió en abril de 2015, para gran disgusto de su hija, como ya había afirmado en 1987. Nunca cambia de opinión. Pero esta vez la provocación no cayó bien: la dirección del Frente decidió destituir a su fundador. Impedido de dirigir una última campaña para las elecciones regionales de Provenza-Alpes-Costa Azul en diciembre de 2015, el FN prefirió a su nieta, Marion Maréchal-Le Pen, antes que a él. Marginado, el fundador del partido lanzó su mirada a lo lejos y anunció que no votaría a Marine en las presidenciales de 2017.

Sin embargo, este desafío no le impidió llegar a la segunda vuelta de las presidenciales, derrotada por Emmanuel Macron, con un resultado mucho mejor que el de su padre frente a Jacques Chirac en 2002 (66,10% frente al 33,90% de los votos). Para Jean-Marie Le Pen, el tiempo ha pasado y, por mucho que luche, la ruptura se ha consumado.

Marine se ha convertido en la jefa y hace oídos sordos a las súplicas de su padre para enterrar el hacha de guerra. Aislado, el patriarca sufre una herida en el corazón. «La bestia es fuerte», resopla, pero nunca se recuperará de este golpe asestado por quienes le eran más queridos.

Tras crear, con poco éxito, un nuevo partido llamado Comités Jeanne el 22 de marzo de 2016 (en referencia a Juana de Arco, su heroína favorita), fue oficialmente expulsado del FN el 17 de noviembre del mismo año, al ser rechazado su recurso ante los tribunales. Incluso fue despojado del título de presidente de honor del partido que fundó el 11 de marzo de 2018. Unos días antes, el 28 de febrero, había publicado Fils de la Nation, el primer volumen de sus exitosas memorias. Con una tirada inicial de 50.000 ejemplares y una segunda edición de 100.000, el libro se agotó incluso antes de salir a la venta, prueba del gusto del público francés por las figuras sulfurosas y controvertidas.

Tras el 16º congreso del Frente Nacional, celebrado a principios de junio de 2018, en el que se cambió el nombre del partido por el de “Agrupación Nacional”, Jean-Marie Le Pen se esforzó en expresar su desaprobación por la nueva denominación, que calificó de “auténtico asesinato político”. “El FN ha luchado (…) como un rompehielos en el Ártico durante años y años. (…) Es más que un nombre, es más que una agrupación, es un alma, es una historia, es un pasado. Ignorar todo eso me parece desastroso”.

Advirtiendo de paso que “ciertamente no” se uniría a la Agrupación Nacional, el antiguo líder del Frente no descartó la posibilidad de retomar el nombre de Frente Nacional.

La guerra familiar terminó en el verano de 2018 con una reconciliación mediática, protagonizada por numerosos artículos en Paris Match y una foto “histórica”. A sus 90 años, Jean-Marie Le Pen demostró que aún sabe utilizar los medios de comunicación en su beneficio, y en el de su familia política.

Tras 34 años en el Parlamento Europeo, entre 1984 y 2019 (salvo un interludio de 2003 a 2004 debido a su inelegibilidad), abandonará el edificio Louise-Weiss en julio de 2019. Deseoso de que su carrera política pase a la historia, creó en agosto de 2020 el Instituto Jean-Marie Le Pen para poner a disposición del gran público los archivos de su trayectoria política. Tras sufrir un ataque al corazón en la primavera de 2023, decidió, de común acuerdo con su hija Marine, retirarse del debate público y dejar de dar entrevistas a la prensa.

A principios de abril de 2024, el «menhir», que entonces tenía 95 años, fue puesto «bajo protección legal», una disposición civil, comparable a la tutela, activada por los tribunales a petición de la familia, tras una evaluación médica que constató que Jean-Marie Le Pen no estaba en condiciones. Sus tres hijas – Marie-Caroline, Yann y Marine Le Pen – se convierten en sus legatarias, lo que les permite realizar diversos actos en nombre de su padre, solas o juntas.

