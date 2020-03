De acuerdo con Ngozi Ezike, director del departamento de Salud Pública del Estado Illinois (IDPH), este sería el primer deceso de un menor en EE. UU. por culpa de esta enfermedad, ya que “nunca antes hubo una muerte de un bebé asociada al COVID-19”.

El funcionario, de igual manera, manifestó este sábado en un comunicado de prensa que “se están llevando a cabo las respectivas investigaciones para determinar las causas de la muerte” del infante.

“Debemos hacer todo lo posible para evitar la propagación de este virus mortal. No es para protegernos a nosotros mismos, sino para salvaguardar a quienes nos rodean”, agregó Ezike en el documento.

Hasta el momento, solo existe un caso de un bebé -de un año- fallecido por el COVID-19 en el mundo, y se presentó en China (país donde se originó la pandemia), indicó el diario argentino Clarín. No obstante, este menor tenía una patología preexistente, agregó el impreso.

El IDPH, por otro lado, informó que en Illinois se han registrado hasta el momento 47 muertes y 3.491 casos de personas contagiadas con este coronavirus en 43 condados. Además, la entidad señaló que los decesos corresponden en un 85 % a pacientes mayores de 60 años.

UPDATE⬇️

Dr. Ngozi Ezike-

“Today I am reporting 465 new cases and 13 additional deaths, including the tragic death of an infant.

If you haven’t been paying attention, this is your wake-up call.”

— IDPH (@IDPH) March 28, 2020