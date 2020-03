“Globalmente, alrededor del 3,4 % de las personas contagiadas con el Covid-19 han fallecido. La gripe estacional por lo general mata a menos del 1 % de los infectados”, manifestó Adhanom.

El director de la entidad, además, señaló que solamente un 1 % de los casos de contagio con este extraño brote en China no presentan ningún síntoma, “aunque la mayoría de estos desarrollan signos de la enfermedad en los dos primeros días”.

El diario español El País, por su parte, indicó que el Covid-19 “tiene un número reproductivo entre el 2 y el 3”. Es decir que es altamente contagioso, ya que los infectados pasan la enfermedad a dos o tres personas en promedio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente alertó sobre el “rápido agotamiento” de equipos de protección debido la rápida expansión que ha tenido este coronavirus por todo el mundo.

Por eso, Adhanom hizo un llamado este martes a los productores de suministros médicos para que “aumenten urgentemente la producción”.

De acuerdo con los últimos datos entregados por la OMS, el Covid-19 –como fue nombrado el virus– ha provocado hasta el momento la muerte de más de 3.000 personas (la gran mayoría de ellas en China) y el contagio de otras 90.000 a nivel global.

