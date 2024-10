Lo que pretendía ser un día lleno de alegría y celebración acabó en tragedia cuando la modelo costarricense Yuliana Castillo Sánchez fue asesinada mientras esperaba un Uber. Sus cercanos lloran su partida y exigen justicia para el caso.

De acuerdo con el informativo CRHoy.com, cerca de las 11:00 a. m. del sábado 28 de septiembre, Yuliana Castillo se encontraba esperando un servicio de Uber en las calles de Curridabat.

Yesenia Sánchez, madre de la víctima, dijo que, además de matarla, los motorizados le quitaron las pertenencias.

Sus cercanos la recuerdan como una mujer excepcional y noble, que siempre estaba dispuesta a hacer todo por sus hijos. A finales de diciembre cumpliría 30 años.

En diálogo con CRHoy.com, la madre de Yuliana Castillo dijo que el domingo 29 de septiembre se celebraron los servicios fúnebres de la joven, la cual fue cremada. “Solo tuvimos una hora para que los chicos la viera. Este ciclo se tiene que cerrar rápida”, aseveró.

Los dos hijos de la modelo, de 4 y 8 años, quedarán a cargo de su abuela, quien con las cenizas de Yuliana hará un par de cadenas para que los pequeños siempre la tengan cerca.

Pese a lo difícil de toda esta situación, dice que han “ido aceptando lo ocurrido”, además de explicarle a los menores con delicadeza que, pese a que su madre no volverá, siempre estarán juntos.

“Gloria a Dios que me guardó a mi nietito, porque él siempre andaba con ella… Ayer le dije al hijo menor que su mamita está con papá Dios. Le dije: ‘ su mamá me llamó y me dijo que usted se tiene que portar bien'”, relató la mujer de 51 años.