Según el relato que hizo en LA FM, la menor no presenció la fuerte agresión que sufrió el pasado 20 de noviembre y que se conoció en las últimas horas, junto con las imágenes que prueban las lesiones que sufrió la mujer.

Sin embargo, según cuenta Pilar, una vez la niña la vio agredida le hizo comentarios acerca de las mentiras que este hombre, identificado como Humberto Flores Alfaro, le decía a la niña sobre la mamá, aunque no puntualizó de qué tipo.

Pero además aseguró que también se descubrió el abuso que tuvo con la menor:

La víctima aseguró que el hombre está libre y vive cerca de ella. Además, que pese a que un tribunal ya le ordenó medidas de protección, él la sigue amenazando de muerte y teme mucho por ella y su hija, pues no tiene familia en México.

Por otro lado, relató en la emisora que tiene las manos atadas porque el padre de su hija tampoco quiere firmar la autorización para que pueda sacarla de México y traerla de vuelta a su país.

Pilar señaló también que ella se acercó a la embajada de Colombia en México y le dijeron que iban a dar seguimiento al caso y a garantizarle que le respetaran sus derechos, pero que como es un delito que hasta hace poco no tenía implicaciones serias, solo le pidieron que se cuidara porque no había más que hacer:

“Hasta hace no más de cinco días en México el feminicidio no era declarado un delito grave, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio a un homicidio? ¿Tu género? ¿Y por eso no es grave? Hace tres días modificaron una ley para que sí lo puedan privar de la libertad y que no sea excarcelable por fianza”.