AYÚDENME A COMPARTIR POR FAVOR!! Y AQUÍ ESTOY.. Tras 10 días de recibir una terrible agresión en la ciudad de México a manos de un ex novio, el señor @HumbertoFloresAlfaro. Levanto la voz dándole cara y cuerpo a esa denuncia ahora pública que ninguna mujer debería temer hacer cuando es víctima de cualquier tipo de #violenciafamiliar #violenciadomestica Hoy me tocó a mi formar parte de la ESTADÍSTICA, esa a la que cada día nos sumamos más y más mujeres pero a pesar de los golpes por todo el cuerpo, la voz no la silenció ni menos la avergonzó… Esta es una realidad de la cual TODAS PODEMOS SER VÍCTIMAS solo que me tocó la puerta a mi y a mi hija esta vez con no solo golpes sino amenazas de muerte y por eso mismo #nomecallo NO HAY NINGÚN ARGUMENTO, RAZÓN O ARTIMAÑA QUE DEBA EMPAÑAR UN ACTO DE VIOLENCIA A NINGUNA MUJER EN NINGÚN NIVEL….Si, ya denuncie y asistí a todas las instancias pertinentes en México @eileenmorenoact @monto40 @laazcarateoficial @juliosanchezcristo @revistamoi @marthadebayle @fernanda_familiar @marianna_santiago_ @lahijadlachingada @yuyacst @katedelcastillo @sobreviviaunnarcisista @enamorsalvaje @deysfit @dannagarciao @gaviria @santicruz @ncepdur @saracorrales #yosidenuncioamiagresor #nomasmaltrato #violenciadegenero #altonarcicistas #alzalavoz #resilencia #respetoalamujer #denunciaelmaltrato #notecalles #narcisista