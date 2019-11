Se desconoce la fecha exacta de la grabación que fue compartida el pasado 23 de noviembre en la cuenta de Twitter de la ONG de derechos humanos y paz Vivamos Humanos, justo en medio de las jornadas de protesta que se adelantan en el país desde el pasado 21 de noviembre.

En dicho video, que a la fecha cuenta con casi 5.000 retuits y más de 7 mil ‘likes’, Mujica muestra su desconcierto por la actitud que él ve en los colombianos respecto de la “guerra” que se vive en el país, pese a que “se han abierto posibilidades de cerrar esa etapa para siempre”.

“A veces a la distancia hay cosas que no me puedo explicar: cómo una sociedad pudo haberse acostumbrado a vivir más de medio siglo pagando el costo de una guerra y no darse cuenta que ese costo gigantesco no solo es en vidas, de las que se pierden, sino en sacrificio de las vidas que vienen”, inicia el discurso del exmandatario.