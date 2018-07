Kaius Niemi, editor en jefe del mencionado periódico, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje acompañado de la fotografía de una valla instalada en Helsinki en la que se ven escritas 9 palabras que hicieron parte de la particular manifestación:

As we welcome the presidents to the summit in Helsinki, we @hsfi want to remind them of the importance of free press. 300 billboards on the routes from the airport to the summit are filled with news headlines regarding presidents’ attitude towards the pressfreedom. #HELSINKI2018pic.twitter.com/KmYJtLyeNE

— Kaius Niemi (@KaiusNiemi) 15 de julio de 2018