De acuerdo con las autoridades locales, al menos 10 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas. Además, indicaron que la fuerza de la explosión también produjo que se derrumbaran varias edificaciones, por lo que muchos sujetos resultaron atrapadas bajo los escombros.

La cadena de noticias pública CCTV, igualmente, informó que los heridos fueron trasladados de inmediato a diferentes centros médicos de esa ciudad y que los rescatistas continúan tratando de recuperar los cuerpos de las víctimas.

En algunos videos, difundidos en las diferentes en redes sociales, se puede apreciar una gran bola de fuego y gente gritando. Asimismo, se ven escombros saliendo despedidos e impactando en los edificios de la zona.

La policía de Wenling, por último, manifestó que las investigaciones preliminares han indicado que el camión, que transportaba gas líquido, explotó a la salida de la autopista, y la onda expansiva lanzó la cisterna al aire, señaló Sputnik.

Los accidentes de tráfico son habituales en China, donde muchos conductores hacen caso omiso de las normas de circulación, poco reforzadas. Según las autoridades, 58.000 personas murieron en accidentes de tráfico en el país en 2015 (últimos datos disponibles).

#BREAKING An oil tank truck reportedly caught fire and exploded on a highway in East China's Zhejiang province on Saturday, at least 4 killed and over 50 injured. pic.twitter.com/wzjS87IDx7

— China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2020