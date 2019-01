Este lunes fue tendencia Bolton porque, después de anunciar sanciones económicas contra Venezuela, dejó ver en una parte de su agenda una nota que decía: “5.000 soldados a Colombia”.

El tema generó impactó en Colombia porque, para muchos, es una muestra de lo que es capaz de hacer Estados Unidos si persiste la crisis económica y social en el país vecino.

Pese a la alarma generada, otros usuarios tomaron el tema de forma divertida y publicaron memes. Estos son algunos de los mejores y que tiene como protagonista al consejero de Seguridad de la Casa Blanca:

#5000TroopsToColombia No se preocupen, en la usa también están necesitando cortinas de humo, eso es solo una asesoría de la malicia indígena criolla a nuestros determinadores dela independencia pic.twitter.com/WKV2QOTLsF

#5000TroopsToColombia se asustaron con un pedido de tenis que tiene la version americana de Jaimito el cartero. No ven que le toco montar negocio porque no le han pagado el salario por la no aprobación del muro. @fdbedout @DanielSamperO pic.twitter.com/iC9e0QTb7X

— Edier A.L (@edieral) January 29, 2019