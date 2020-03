green

En una entrevista con Caracol Radio, Pastrana dijo esta semana que los dos no se pueden ver, pero que, ante la magnitud del problema que plantea la expansión del coronavirus, está dispuesto a hablar en ambos países para que se llegue a un entendimiento.

“Él dijo que yo lo detestaba y él me detestaba”, subrayó Maduro en su alocución televisada para el país en la que abordó el tema de la pandemia del COVID-19. “Yo no lo detesto a usted. Tengo es diferencias ideológicas y políticas con Pastrana, pero puedo hablar con él con respeto y cordialidad”.

“Él [Pastrana] dijo que él me detestaba. Bueno, no me importa que me deteste, pero hizo una propuesta interesante y yo la agarro, la atajo”, siguió Maduro en su comparecencia de este jueves, pocas horas después de que Estados Unidos le imputara cargos por narcoterrorismo y ofreciera 15 millones de dólares de recompensa por su captura.

“Él [Pastrana] dijo que iba a ser intermediario para que hubiera un diálogo entre Duque y Maduro. Estoy de acuerdo a pesar de todas las diferencias, a pesar de la conspiración de Duque, a pesar del apoyo de Duque a grupos terroristas para que vengan a matarme. Estoy de acuerdo en un diálogo entre los dos gobiernos para afrontar la situación del coronavirus”, dijo Maduro, contagiando su aparente discurso de preocupación por el COVID-19 con un fuerte contenido político.

De hecho, el tema de la pandemia pasó a un segundo plano cuando Maduro se dedicó a hablar de una campaña de ataques terroristas contra Venezuela para matarlo, organizados, según Maduro, por Estados Unidos y Colombia. Eso comenzó a manifestarlo desde el domingo pasado.

Hasta que desembocó en el tema que quería ventilar en público: la acusación de Estados Unidos contra él y los líderes del chavismo que lo secundan, que calificó de “acción extravagantemente extremista contra el honor de un conjunto de venezolanos de bien, vulgar, miserable”.

Acusó a Estados Unidos de lanzar “un conjunto de acusaciones falsas”, y como “unos ‘cowboys’, racistas, del siglo XIX, le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos”.