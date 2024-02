Una llamada telefónica sirvió como confesionario para la mamá de Juliana Marroquín Alzate, colombiana de 19 años con cáncer que pasa por un drama en Estados Unidos. La charla con Pulzo fue un auténtico desahogo.

Lorena Alzate, mujer de 45 años, se abrió sobre la situación que tiene en vilo a su hija en la Unidad de Cuidado Intensivo NeuroCare del University of Maryland Medical Center, en Baltimore (ver mapa). Ambas han convertido ese sitio en su hogar durante las últimas semanas.

En la mañana del 23 de febrero, un mes exacto antes del cumpleaños número 20 de la paciente, la mujer contó que obtuvo una visa de emergencia para viajar a Estados Unidos para acompañar a la joven. De ahí, su pedido de ayuda por la carencia de recursos actual para enfrentar este duro momento.

A diferencia de Paula Durán, colombiana que falleció hace un año por cáncer, Juliana Marroquín llegó a territorio estadounidense a través de agencias que apoyan a jóvenes en procesos de intercambio, en su caso para trabajar como niñera.

“Ese era su sueño y se lo ganó unas becas con el Sena. Estudió en una fundación y se ganó unas becas en el Colombo Americano. Como le fue tan bien con el idioma y tenía que ver con lo que estaba haciendo vio la oportunidad de hacerlo”, contó la madre.

La joven es estudiante de Atención a la primera infancia en la Universidad ESAF, en Colombia, y le apuntó a su meta desde agosto de 2023 con un programa a través de las agencias Au Pair Care y Global Exchange, empresas estadounidense y colombiana, respectivamente.

Lo cierto es que la actual condición por un agresivo cáncer cerebral impide que Juliana no solo viaje en avión para volver a Colombia, sino que su estado de salud la vuelve vulnerable y no puede estar en lugares público por el peligro que ello pueda causarle.

Lorena Alzate, que vive con su esposo y su hijo menor (9 años) en un sector de estrato dos en Bogotá, sumó entre sus temores la falta de dinero por el tratamiento del padecimiento, los recursos que falten para encontrar un sitio para vivir cuando le den de alta a su hija y otros aspectos como el estatus migratorio de la joven. De ahí, su pedido de ayuda urgente.

¿Cómo ayudar a Juliana Marroquín, colombiana con cáncer en EE. UU.?

La madre de la colombiana de 19 años indicó que crearon una red de colecta en Go Fund Me en la búsqueda de dinero para atender las necesidades de la paciente. Ese es apenas un primer paso en el que han recolectado 4.345 dólares (hasta las 11:15 de la mañana del 23 de febrero).

Lorena Alzate expuso su preocupación en medio del desconcierto que tiene ahora con la situación para su hija, a la espera de obtener un respaldo por parte de las agencias que permitieron el proceso de traslado a Estados Unidos.

“Es una inhumanidad. Lo que está pasando en un país ajeno y ver a una niña conectadas a un cable, es una inhumanidad. Ellos [las agencias] ni siquiera han aparecido”, señaló, en llamado a las mencionadas empresas.

Lo cierto es que su principal inquietud se centra en la salud de la joven estudiante y cómo obtener el respaldo para ofrecerle condiciones para que esté segura. Por ejemplo, teme por no contar con una silla de ruedas, entre otras carencias. El lugar de residencia es otro de los problemas que la tiene pensativa.

“Después de que le lleguen a dar el alta no tengo transporte y las distancias acá son absurdas. No sé el estado en el que Juli va a estar y no sé si sus piernas van a desfallecer por este cáncer tan agresivo”, reconoció.

Si bien ha obtenido recomendaciones por parte del consulado en Washington en temas de ‘tips’ y firma de documentos, busca un apoyo para aclarar los temas legales correspondientes al estatus migratorio de su hija, además de que pidió ayuda para contar el resto de su familia.

Así, extendió un pedido para que su esposo y a su hijo, Ramiro y Tomás Marroquín, puedan tener visas humanitarias para llegar a Estados Unidos como apoyo en este difícil momento.

Lorena Alzate debe salir de este confesionario con Pulzo por una reunión urgente con una trabajadora social en la búsqueda de alternativas, en medio de un drama por el que pide respaldo urgente.

¿Cómo funcionan las agencias de Aupair de Colombia a Estados Unidos?

Esas empresas ayudan a jóvenes a participar en programas de intercambio cultural en territorio estadounidense. Los pasos típicos incluyen la inscripción y selección, emparejamiento con una familia anfitriona, preparación antes del viaje, viaje y estadía en Estados Unidos, y seguimiento y apoyo continuo durante esa presencia.

Las agencias de Au Pair en Colombia facilitan el proceso, bajo la promesa de una experiencia exitosa tanto para los participantes como para las familias anfitrionas en Estados Unidos.

Para este caso, la gran dude que surge es cuál es la responsabilidad que tienen esas organizaciones como empleadores en este tipo de casos atípicos con los participantes de sus programas, cuando están en una situación tan difícil como la que vive Juliana Marroquín.

