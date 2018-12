Por una razón desconocida, las puertas del vehículo blindado se abrieron la mañana del jueves y se vaciaron dos bolsas con billetes de 100 dólares en la carretera, los cuales salieron volando del vehículos y literalmente llovieron sobre la autopista.

Parting shot. A brinks truck crashed Thursday on route 3, East Rutherford, NJ, USA. Money scattered along the highway; ppl getting out their car and taking it. 💰 ❄️ pic.twitter.com/Yndg7jwwiN — William⚔️MacDuff【ツ】🎄🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CrashMacDuff) 13 de diciembre de 2018

Muchos de los automovilistas se detuvieron para recoger fajos, lo cual generó accidentes y atascos , dijo la policía de East Rutherford en Twitter.

Approx 8:30am ERPD received calls of an armored truck spilling cash along Rt 3 West, motorists exited vehicles attempting to remove cash causing multiple MV Crashes. Detectives are investigating. We ask any person with info or video of this incident, call ERPD 201-438-0165 — East Rutherford Police (@ERutherfordPD) December 13, 2018

Según la policía local, los dos sacos contenían 140.000 y 370.000 dólares respectivamente, de los cuales solo se recuperaron 205.535.

“Hasta el momento, todavía faltan 293.535 dólares”, dijo la policía del suburbio de Nueva York, agregando que 11.000 dólares habían sido traídos por personas que habían recogido los billetes.

UPDATE-2 bags of $ fell out of armored truck ($140,000 & $370,000) employees w/ assistance of motorists recovered & secured $205,375 from roadway. 5 individuals returned a total of $11,090.00 w/ $293,535.00 still outstanding. — East Rutherford Police (@ERutherfordPD) December 14, 2018

Obtener dinero de esa manera es similar a un robo, dijo la policía.