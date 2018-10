CNN confirma que los artefactos se encuentran ubicados en Nueva York y Florida, respectivamente y están siendo tratados por la unidad antiexplosivos.

El primero, dirigido a Clapper, fue comunicado por el Departamento de Policía de Nueva York, el cual dijo que el paquete fue encontrado en una oficina de correos cerca de la calle West 52, entre las avenidas 8 y 9.

We are responding to a report of a suspicious package in the vicinity of West 52nd Street and 8th Avenue, #Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/fygm9IvS63

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 26 de octubre de 2018