De acuerdo con ESPN, el homicidio ocurrió el pasado lunes 22 de febrero en el barrio Linterna en Pirituba, de la ciudad de Sao Paulo, y Alves Costa, conocido en el mundo de los videojuegos como ‘Flashlight’, apuñaló a la joven hasta matarla.

Según la policía brasileña, el joven conoció a la jugadora profesional de ‘Call of Duty Mobile‘ mediante redes sociales y le propuso que se conocieran. Sin embargo, la intención suya desde un principio fue asesinarla, indica el mismo medio.

Unos 30 minutos después de matarla, el propio Guilherme Alves Costa se entregó a las autoridades, aunque no se mostró arrepentido de lo que había hecho, explica el canal deportivo.

“Mi cordura está completamente en forma”, dijo ‘Flashlight’ en el momento de su arresto y cuando se le preguntó sobre la razón del crimen, dijo que “simplemente quería hacer esto”, cita ESPN.

O cenário de esports foi abalado ao receber a notícia de que a jogadora Ingrid Oliveira Bueno da Silva, que era conhecida como “Sol” da equipe FBI E-Sports, fora assassinada por outro jogador do cenário, Guilherme Alves Costa. #cod pic.twitter.com/bCm0VntrWf

Un comunicado del grupo Gamers Elite, citado por ESPN, Alves Costa “envió un video al grupo de WhatsApp de la organización, donde decía que supuestamente acababa de matar a una mujer, lo había filmado y compartido”.

Lola Aronovich, profesora en Brasil, señaló en Twitter que el asesino le envió un correo electrónico con el título “un acto encomiable”, prometiendo nuevos ataques, con varios enlaces a videos que no fueron abiertos.

O assassino (q eu nunca tinha ouvido falar) me enviou um email hj com o título "um ato louvável", prometendo novos atentados, com vários links pra vídeos q ñ vou abrir nem compartilhar. Sinto-muito pela Sol, vítima de feminicídio. Q esses misóginos parem de nos ameaçar e matar! https://t.co/LCa19okzh6

— Lola Aronovich (@lolaescreva) February 23, 2021