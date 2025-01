Por: RFI

Un juez federal republicano bloqueó temporalmente la medida del presidente estadounidense Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificándola de “descaradamente inconstitucional”.

Con nuestro corresponsal en Washington Cristobal Vásquez.

El juez federal republicano, John C. Coughenour emitió una orden de restricción de dos semanas que impide que la administración Trump avance en un esfuerzo por poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros.

El juez calificó la medida como la más inconstitucional que ha visto en 40 años y toma la decisión en respuesta a una demanda de una coalición de estados formada por Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentaron que la orden ejecutiva de la Casa Blanca, que el presidente Donald Trump firmó el lunes, viola la Enmienda 14 de la constitución.

“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional. Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en éste. Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional. Me deja perplejo”, dijo el juez, refiriéndose al abogado de la administración Trump, según varios medios locales.

Abogados que se oponen a la orden ejecutiva de Trump argumentaron que los ciudadanos que se desnaturalicen se convertirán en indocumentados y estarán sujetos a detención y deportación. Además, estos bebés y estas personas se quedarán sin ser naturales de ningún país y vivirán en un estado de inestabilidad e inseguridad enormes en Estados Unidos.

