Llegó el momento de prepararnos para ejecutar la #OperaciónLibertad, la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación. _ No nos van a distraer con ollas montadas y nuestros perseguidos nos lo han dicho claramente "no nos detengamos". _ Debemos lograr que la acción internacional se una a la toma de las calles, que la administración pública, las fuerzas de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional no colaboren con la dictadura y se unan al clamor del pueblo venezolano y exijan también el cese definitivo de la usurpación. _ Desde cada calle, avenida y espacio de trabajo vamos a movilizarnos, a presionar y no cooperar con la dictadura, contando con todos los sectores trabajando juntos a favor de la ayuda humanitaria y de poder pasar al gobierno de transición que permita unas elecciones libres. _ Para alcanzar esta meta, estamos conformando los Comités de Ayuda de Libertad en todos los espacios. Tendrán la tarea de impulsar en cada zona, sector, sindicato, instituto educativo, organismo público las acciones políticas, sociales y comunitarias para lograr el cese de la usurpación. _ Estamos construyendo las capacidades necesarias, movilizando masivamente a los ciudadanos y comunicando los mensajes y líneas de acción. _ Pronto iniciará el proceso de contacto para que todos nos sumemos activamente a la #OperaciónLibertad. Todos, absolutamente todos, tenemos un rol en esta etapa de nuestra lucha. _ ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos Venezuela!