Mediante un perfil de Facebook, un hombre denunció que un amigo había estado recibiendo mensajes de Ortega en altas horas de la noche, entonces decidió copiar el número del cura y agregarlo a WhatsApp.

Para lo anterior, creó “un personaje similar al de mi amigo: joven, delicado, con aires de pureza e inocencia de una tierna edad, pulcro, cuerpo delgado y atlético. El perfil ideal para quienes se forman en la ‘homoeroticidad’ de la belleza del mancebo griego”, escribió.

El texto el joven lo acompañó con 40 capturas de un chat de WhatsApp entre su personaje creado (‘Lisandro’) con el sacerdote.

En la conversación, el cura le dijo su nombre, su edad, su profesión, y hasta le mandó fotos de su cara, y en ropa interior, al joven.

“Estás buenísimo” o “estoy muy caliente”, son algunas de las frases que le escribió el religioso a ‘Lisandro’.

Al final del chat, el joven le rechaza un encuentro y le dice a Ortega que los clérigos hipócritas le dan asco. “Me hiciste una trampa”, le respondió el cura.

Según El Clarín, después de divulgarse el chat, el párroco aceptó los hechos y renunció a través de un video:

“Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar”.