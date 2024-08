Por: Caracol TV

Un joven amante del fútbol americano dejó todo atrás por salvar a su madre después de un accidente de tránsito.

Pese a que logró rescatarla, la vida le cambiaría rápidamente cuando fue arrollado por un vehículo en el lugar, dejándole daños irreparables en las piernas.

Joven corrió a salvar la vida de su madre y perdió una pierna

De acuerdo con 11 Alive, el 29 de julio de 2024, De’Lon Jackson terminaba una práctica con el equipo de fútbol americano de su colegio cuando recibió una llamada de su madre alertándole que había tenido un accidente en su auto.

“Escuché a mi madre decir: ‘No puedo respirar, no puedo moverme’“, comentó el joven, quien no dudó en auxiliarla de inmediato.

Sin embargo, tras lograr sacarla de su vehículo, caminó unos pasos hacia atrás y fue arrollado por otro automóvil.

Raven Simone, madre del adolescente, expresó que en cuestión de segundos escuchó un golpe y vio a su hijo tirado en medio de la calle, con la pierna derecha torcida.

Aunque fue trasladado a un hospital cercano, el joven tuvo que ser sometido a 5 cirugías, una de ellas fue la amputación de la pierna derecha. Se espera que tenga que pasar por al menos otros 3 procedimientos quirúrgicos con los cuales pretenden darle la mejor calidad de vida posible.

El joven que perdió una pierna soñaba con jugar profesionalmente

Según una colecta de GoFundMe iniciada para ayudar a la familia en este difícil momento, De’Lon había practicado deportes desde los 5 años. El joven admitió que su sueño era ser un jugador de la NFL, sin embargo, está agradecido de que él y su madre estén vivos.

“La amo hasta la muerte. No sé qué haría sin ella. No sé qué haría. Me alegra que esté aquí. Me alegra estar aquí”, comentó Jackson, quien pronto comenzará un largo proceso de rehabilitación.

