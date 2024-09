Por: Caracol TV

Tommaso Bisciari, un adolescente de 14 años que llevaba más de 24 meses en la lista de espera para un trasplante de corazón, falleció repentinamente el pasado martes, 24 de septiembre, mientras asistía a clases en su colegio de Fano, Italia, ubicada al sureste de Bolonia.

Según relatan testigos, Tommaso comenzó a sentirse indispuesto poco después de llegar al colegio. Decidió ir al baño para llenar su botella de agua, pero momentos después se desmayó, colapsando en el suelo. Un fuerte ruido alertó a sus compañeros, quienes se apresuraron a acudir en su auxilio.

Dos profesores llegaron rápidamente al lugar y, tras reconocer la gravedad de la situación, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después, utilizaron un desfibrilador para intentar reanimar al joven mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos, el joven fue declarado muerto de camino al hospital.

Estaba esperando un corazón hace mucho tiempo

El joven, que había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca congénita hacía tres años, esperaba un trasplante de corazón que nunca llegó.

Su padre, Luca Bisciari, contó a Need To know que la familia había estado en alerta constante, esperando el tan ansiado llamado sobre la disponibilidad de un corazón compatible.

“Nos habían dicho que estuviéramos siempre preparados porque el corazón podía llegar en cualquier momento”, expresó con tristeza.

Tommaso, quien soñaba con convertirse en farmacéutico, vivía con entusiasmo su amor por la tecnología. Tenía tres hermanos, uno mayor de 20 años y uno menor de 10. La familia ya estaba lidiando con una reciente pérdida: la abuela de Tommaso, Paola Pierangeli, había fallecido 11 días antes tras una larga enfermedad.

El funeral de Tommaso está programado para llevarse a cabo el viernes 27 de septiembre en su ciudad natal de Fano, donde sus familiares y amigos se reunirán para despedirse de un joven cuyo futuro quedó trágicamente truncado. Paz en su tumba.

