A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Joe Biden confirmó que anuló la prohibición, impuesta por el republicano Donald Trump, de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas, una decisión considerada discriminatoria.

La orden ejecutiva, igualmente, establece que se identifiquen y examinen de inmediato los registros de los uniformados a los que se les haya denegado de forma involuntaria continuar sirviendo en las Fuerzas Armadas o que hayan sido dados de baja, por su identidad de género.

Como comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos tiene una enorme libertad para establecer las políticas del Pentágono. La medida fue publicada antes de que Lloyd Austin jure como secretario de Defensa.

Durante su campaña electoral, el demócrata prometió que revocaría la prohibición de Trump y señaló que sería una de sus prioridades desde el primer día, pese a que no firmó la orden el pasado miércoles.

President Biden fulfilled another crucial pledge, repealing the transgender military ban to ensure everyone who’s qualified to serve in the military can do so openly and free from discrimination. pic.twitter.com/b24PHI9OII

— The White House (@WhiteHouse) January 25, 2021