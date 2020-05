Las imágenes fueron grabadas por el canal estatal C-Span, pero fueron recogidas por el conductor del programa Jimmy Kimmel Live: “Aquí va él, sin mascarilla ni nada, arrastrando una cajas con elementos de protección a un centro de salud”, señala Kimmel, jocosamente.

Todo iba bien, dice Kimmel, hasta que, sin imaginar que tenía el micrófono (de solapa) encendido, se pudo apreciar este diálogo de ‘Magic Mike’, como le dice el humorista:

Después de mostrar el video, Kimmel lanza una fuerte crítica al vicepresidente estadounidense: “Llevar cajas vacías de elementos de protección a un centro de salud es la metáfora perfecta de quién es él (Pence) y lo que está haciendo: una gran caja de nada… repartiendo una caja de nada”.

Este es la secuencia:

it would appear that @vp was joking about carrying empty boxes for a staged publicity stunt. The full video reveals that he was carrying full boxes for a staged publicity stunt. My apologies. I know how dearly this administration values truth. https://t.co/hI9cO4lxcX

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 8, 2020