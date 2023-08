La despachada de Jaime Bayly se pudo ver en su programa de televisión del canal estadounidense Mega, donde repasó las explicaciones que el propio Gustavo Petro dio en entrevista con la revista Cambio para justificar las faltas que viene teniendo al frente de la Presidencia.

Sobre los cerca de 100 retardos o ausencias del gobernante a los actos de su agenda, el presentador señaló que esa era “una clara señal de incompetencia” y que así “da la impresión de que no está gobernando bien”.

Y como Petro basó sus tardanzas escudándose en que no se fija en la hora, Bayly le recomendó que lo haga y que no le saque el cuerpo a lo que debe hacer, que deje la habladuría y no siga incumpliendo.

“Aprenda a mirar el reloj, hable brevemente, sin irse por las ramas, sin sucumbir a la cháchara babosa de los políticos de izquierda populista en América Latina. Hable corto, claro, se despide y va a la siguiente reunión”, manifestó el periodista.

Pero su andanada de críticas a Petro no paró ahí, ya que acto seguido aseguró que el líder del Pacto Histórico no ha tomado las riendas de su cargo:

“Da la impresión de que se está paseando por la Presidencia y que no está gobernando eficazmente”.

Y enfatizó: “No honra sus compromisos y es impuntual, tardón, lento… da una mala imagen”.

Incluso, el también escritor peruano se plegó a la teoría de que el jefe de Estado presenta cuadros de depresión al asegurar que este no los reconoce.

“Creo que Petro sí está deprimido, pero no se da cuenta y no ha consultado a un buen especialista que lo medique. Es depresivo, melancólico, autodestructivo, con un hijo bandido, cree que la gente no lo quiere, no le aprueban sus reformas y siente que el mundo que está contra él, por eso tiene un tono apesadumbrado”, consideró.

Por último, el periodista, que es constante crítico de los gobernantes de izquierda, dio a entender que a Petro le estaba quedando grande el cargo.

“Me parece que, cumplido un año de mandato, se demuestra Petro no da la talla para ser un buen presidente de Colombia y no elige bien a sus colaboradores”, concluyó.

En video, las palabras de Jaime Bayly (minutos 31:46 y 44:26):