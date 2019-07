La reunión se llevó a cabo en Tokio; en un momento dado, Donald Trump se ausentó de la reunión, y sorprendió a los presentes que su reemplazo fuera su propia hija, lo que alimentó los comentarios de quienes señalan al mandatario de nepotismo, por poner a miembros de su familia en posiciones clave de su administración.

La situación no pasó desapercibida para el público en redes sociales, que vieron dicha intención de Ivanka de hacerse la “inteligente”, la “sobradora” y “la líder”, al darse un ‘champú’ entre los mandatarios más relevantes del mundo, muy al estilo del personaje de la cinta Forrest Gump, que salía con celebridades, como Nixon, John Lennon o John F. Kennedy.

Estos son algunos de los memes que retratan ese presunto afán de protagonismo de Ivanka, impulsado por su padre, a tal punto que el hashtag #unwantedivanka (Ivanka, no deseada) se hizo viral.

RED ALERT! 😱😱😱😱😱⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ I think you’re gonna need a bigger phaser! 📏📏📏🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫 #unwantedivanka pic.twitter.com/XjlXufuBtr

Look who showed up for supper #unwantedivanka pic.twitter.com/mQjId0DN1y

— Anne (@AnBiTrEj) 2 de julio de 2019