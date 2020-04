La entidad, de igual manera, aseguró en un comunicado de prensa que se registraron algunos temblores volcánicos, sin mayores consecuencias, y que la emisión de cenizas cayó principalmente sobre el Valle del Bove, ubicado en la provincia de Catania.

“Las redes de seguimiento han registrado una actividad estromboliana [erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable], que posteriormente han tomado las características de una pequeña fuente de lava”, aseguró el INGV en su página de Facebook.

Varios expertos, por su parte, señalaron que la erupción que se presentó este domingo en el Etna –que tiene 3.320 metros de altura– se produjo por la acumulación de material piro plástico y “posterior deslizamiento sobre los costados del volcán”, indicó el portal de noticias ANSA.it.

El Instituto de Geofísica y Vulcanología de Italia finalmente enfatizó que las condiciones meteorológicas en la zona han impedido un mayor seguimiento de la actividad volcánica, que se está controlando en base a la red de monitoreo.

Según el diario español La Vanguardia, este volcán registra frecuentes erupciones desde hace al menos 2.700 años. No obstante, la última gran erupción se presentó en diciembre de 2018, agregó el impreso.

Acá, algunos videos de la actividad en el Etna:

Sicily's Mount Etna erupted in plumes of smoke and ash that reached a height of more than 3 miles into the sky. https://t.co/XJxMCayBpL pic.twitter.com/yg0hd0OAb7

— ABC News (@ABC) April 20, 2020