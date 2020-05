El caso volvió a tomar notoriedad luego de que se viralizara el video de 28 segundos, capturado con un celular, donde se ve a a dos hombres blancos disparar con una escopeta al joven negro de 25 años y que simplemente corría por su barrio.

Los sospechosos han sido identificados por la policía como Travis McMichael, de 34 años, y su padre, Gregory McMichael, de 64, ambos residentes en Brunswick.

“Gregory y Travis McMichael fueron arrestados por el asesinato de Ahmaud Arbery”, tuiteó la Oficina de Investigación de Georgia.

Ambos fueron acusados de asesinato y asalto agravado, según un comunicado publicado en el sitio web de la oficina, y fueron enviados a la cárcel del condado de Glynn.

En la grabación se ve a Arbery corriendo por el medio de una calle residencial y aproximándose a una camioneta blanca que se encuentra estacionada en el carril derecho, con un hombre parado detrás.

Cuando Arbery trata de rodear a ese vehículo se encuentra a otro hombre que está armado con una escopeta. Se produce un altercado y mientras el corredor y este hombre luchan, el hombre negro recibe un disparo, y poco después un segundo disparo.

Ahmaud Arbery, shot dead for jogging while black. No one has been charged or arrested. If it was two black or muslim men chasing down a white man I'm sure it wouldn't be the same. #JusticeForAhmaud pic.twitter.com/cUenMCSINE

— muslim daily ❁ (@BirdsOfJannah) May 7, 2020