La estructura de edificios que ofició como su escondite fue arrasada por municiones estadounidenses después de la redada, dejándolo como “un estacionamiento con grandes baches”, dijo a periodistas el general del Cuerpo de Marines Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, hablando en el Pentágono.

Entre las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa había imágenes granuladas en blanco y negro de los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses que se acercaban a pie a un complejo de paredes altas en el noroeste de Siria, donde estaba escondido Bagdadi.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

