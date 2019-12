La pieza, oficialmente llamada “The Sandwich”, fue descrita como “una obra de arte de medios mixtos que consiste en un bollo de brioche tostado, dos pepinillos, pollo frito, mayonesa y cinta adhesiva sobre un lienzo” y la ofrecen por 120.003,99 dólares (casi 410 millones de pesos colombianos), publica la cadena Fox.

Según explica Fox, los 3,99 dólares que resaltan sobre los 120.000 son significativos porque por ese precio es que venden los sánduches de pollo al público. De ser vendido, el dinero recaudado será destinado a la Fundación Popeyes, una organización sin fines de lucro consignada a ayudar a comunidades necesitadas, añade el medio estadounidense.

Don’t eat the art. Even though it’s delicious. Go see our masterpiece “The Sandwich” at @Sanpaulgallery for #ArtBasel .

Esta obra fue inspirada en la del artista italiano Maurizio Cattelan, el cual puso un banano pegado con cinta adhesiva a la pared y que fue exhibida en la feria Art Basel de Miami. La fruta también fue vendida por 120.000 dólares y luego el artista plástico David Datuna la arrancó de la pared frente y se la comió ante la mirada estupefacta de varios espectadores.

Esta nueva forma de “arte” se está convirtiendo en tendencia, pues además de Popeyes, el Departamento de Policía de Tampa, en Florida, creó su propia versión con una dona de chocolate pegada a la pared, indica Fox.

Ese departamento busca al mejor postor en una publicación de Twitter donde buscan unos 200.000 dólares pero iniciaron las ofertas de venta en 10 dólares.

🚨ATTENTION🚨

Tampa’s finest piece of art work is on display at TPD. The cities most elite artist, @ChiefDugan created this one of a kind piece,”Sgt. Donut”. Asking price $200,000

Who will be our highest bidder?

Bidding starts at $10! “Ten dollars ,twenty dollars do we hear $30? pic.twitter.com/6S0lNPkRtM

— TampaPD (@TampaPD) December 9, 2019