“No hay vuelos de avión. No hay autobuses entre Ciudad de México y Acapulco”, constató un fotógrafo de la AFP horas después de que el huracán tocara tierra con vientos de hasta 315 km/h. “En Acapulco no hay señal internet ni energía (eléctrica)”, agregó el periodista, que pudo salir de la ciudad para transmitir sus fotos.

El huracán impactó particularmente a los turistas y visitantes de este famoso balneario, con una ocupación hotelera del 50%. “En Acapulco, había una convención de minería. Se quedaron atrapados”, relató el corresponsal de la AFP.

“No nos dejan salir, estamos incomunicados. Ojalá alguien de mi familia me vea para que sepan que estoy bien”, dijo también Nely Palacios, una turista mexicana, a la cadena Televisa.

Las primeras imágenes mostraron hoteles de lujo y plazas comerciales reducidos a sus estructuras de concreto, y comenzaban a multiplicarse escenas de rapiñas.

A más de 20 horas del impacto de #Otis:

–#Acapulco sigue incomunicado

-Aún no hay luz al 100%

-El aeropuerto está cerrado

-Autopista del Sol, abierta solo para vehículos oficiales

-No hemos visto a la gobernadora

-La alcaldesa del Puerto no ha dado la cara pic.twitter.com/b3NZZtZ0sV

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 26, 2023