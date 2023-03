Después de horas en llamas, el viernes por la mañana el edificio mostraba paredes ennegrecidas y restos de andamios de bambú calcinados, mientras operarios de limpieza trataban de limpiar los escombros de las calles.

Las autoridades indicaron que el fuego en el bullicioso distrito comercial y turístico de Tsim Sha Tsui estaba “en gran parte extinguido” sobre las 8:30 locales del viernes.

El incendio había comenzado nueve horas antes, pasadas las 11:00 pm, y no dejó víctimas más allá de dos personas levemente heridas, indicó el departamento de bomberos.

La policía señaló que 170 personas residentes en bloques vecinos habían sido evacuadas a una distancia segura.

Las primeras llamas se detectaron en los andamios superiores de la construcción y eran visibles desde el puerto.

Una hora más tarde, el fuego se extendió a toda la construcción, mientras una lluvia de cenizas caía en la zona.

El edificio fue diseñado para albergar un hotel y el histórico Club de Marineros según el sitio internet de su constructor, el Grupo Empire.

Este es un video de cómo lucía la construcción durante la conflagración:

VIDEO: A construction site for a Hong Kong high-rise is engulfed in flames late Thursday night.

Officials say the fire broke out at 11:11pm local time (0311 GMT) in the heart of Tsim Sha Tsui, a busy shopping and tourist district pic.twitter.com/CkZDCegWJ6

— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2023