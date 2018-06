El hombre regresó borracho a su vivienda y al ver que el pollo aún no estaba listo, le gritó a su mamá (de 80 años), agarró un cuchillo y la apuñaló hasta la muerte, informó The Times of India.

Los vecinos escucharon los gritos de la mujer, identificada como Mariamma, y alertaron a la policía de lo que estaba sucediendo, agregó el periódico. A pesar de esto, Bejjam alcanzó a huir del lugar, por lo que actualmente las autoridades lo buscan.

De acuerdo con el medio, Bejjam era alcohólico y bebía todos los días. Justamente, esta fue la razón por la que su esposa lo abandonó y se llevó a sus hijos.

El artículo continúa abajo

Este caso recuerda otras historias donde la ira se ha apoderado de las personas y las ha hecho proceder de forma irracional. A principios de mayo pasado, por ejemplo, se conoció la de una madre en Estados Unidos que golpeó salvajemente a sus 4 hijos (entre los 3 y 9 años de edad) solo porque se comieron su helado.

A una de las menores, esta mujer la agarró del cuello, la puso contra una pared y la alzó mientras la ahorcaba. A otra de ellas le metió su cara en el pote de helado y la empujó contra una pared; luego, la lanzó fuera de la casa.