El hombre, que reside en Bournemouth, Inglaterra, fue trabajador sexual entre los 18 y 19 años. Además, señaló que ha tenido aproximadamente 150 parejas sexuales masculinas, informó Daily Mail.

El joven salió del closet a los 14 años y afirmó que creció creyendo que era gay, pero ahora dijo que solo quiere salir con mujeres.

“El sexo siempre es algo que disfruté, pero el año pasado esa atracción sexual por los hombres desapareció”, explicó Hilton en declaraciones reseñadas por Mirror.

“Si me hubieses preguntado en el pasado si una persona puede cambiar su sexualidad habría dicho que no, pero soy una prueba viviente de que puedes hacerlo. […] Fue algo gradual; no como si alguien hubiera pulsado un interruptor y yo fuera hetero”, añadió.

Hasta la fecha, Hilton ha tenido cuatro novios y cada una de esas relaciones duraron alrededor de dos años, detallaron los medios ingleses.

El hombre dijo que contarles a sus seres queridos que ahora es heterosexual fue como volver a salir del closet y que ahora está en búsqueda de una mujer para establecerse y “perder la virginidad”.