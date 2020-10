green

En diálogo con el diario The Sun, Ali contó que en diciembre de 2016 ーtenía 12 añosー regresó a su casa, en Bradford, con piojos luego de estar en un internado, por lo que su mamá decidió aplicarle ‘Full Marks Solution’, un champú medicinal para matar los piojos de su cabello.

Como las instrucciones eran que debía dejar el líquido por unos minutos, se puso a sacar la basura, mientras su mamá cocinaba. Cuando entró a la cocina por una bolsa con residuos, toda su cabeza se incendió porque el producto era altamente inflamable, explica el mismo medio.

“Entré en pánico y entré en un estado de shock y lo único que pude pensar fue: ‘Voy a morir’. Estuve en coma durante 2 meses porque no hubo una reacción inmediata”, narró la joven inglesa al rotativo británico.

La joven sufrió quemaduras de tercer grado en el 55 % de su cuerpo, incluida la cara, la cabeza, los brazos, el pecho, los muslos, el estómago, la espalda y las manos.

A pesar de esta dura prueba y que su cara quedó completamente desfigurada, Aleema Ali se ha superado y dice que ahora es más fuerte y se quiere más que antes.

“En cierto modo, ahora me alegro de que esto haya sucedido. Me ha convertido en una mejor persona. Mi amor propio y mi confianza han aumentado rápidamente… Ha cambiado mi vida para mejor. Soy mucho más fuerte, valiente y confiada que antes”, agregó a The Sun.

Además de las quemaduras, la inglesa también perdió 7 dedos de la mano y actualmente solo puede mover 2. Durante el largo proceso de recuperación, tuvo varias cirugías de injertos de piel y tuvo que tomar muchos medicamentos para adaptarse a su nueva vida.

“Mi recuperación fue extremadamente difícil y todavía está en curso. Todos los días tengo que hacer nebulizadores, humidificadores, prendas de presión, aplicar cremas, medicación y mucho más”, detalló Ali al mismo diario.

Una alegría para la joven británica es que le habían dicho que su cabello nunca más iba a crecer, pero sí lo hizo. Esto la llenó de confianza y se animó a abrir una cuenta de TikTok, donde publica tutoriales de maquillaje para sus más de 216.000 seguidores.