La arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra los medios independientes u opositores en Venezuela, lo mismo que contra los periodistas que no le hacen eco, tuvo un nuevo capítulo en ese país con el despido fulminante del comunicador Seir Contreras de la cadena Globovisión, después de que enfrentara al diputado Chavista Ramón Magallanes.

(Le interesa: Contrabando de productos Postobón tiene temblando la industria de gaseosas en Venezuela)

Contreras no admitió que Magallanes, en su programa ‘Primera página’, intentara evadir sus preguntas acusándolo de “desconocer la realidad” de Venezuela y de, incluso, estar involucrado con partidos de la oposición. El periodista le mostró cómo la realidad supera el supuesto bienestar que pinta el régimen y le puso como ejemplo la grave deficiencia en la prestación de servicios públicos como el agua, que escasea en muchas partes del país.

“Aunque tenga los ojitos verdes y la gente piense que uno es millonario cuando trabaja en televisión, yo soy de un sector popular del municipio Torbes, del estado Táchira. Lo que cuento es personal: mi hermana fue funcionaria de la policía, [pero] tuvo que irse a Cúcuta a hacer de niñera porque el sueldo no le alcanza. Mi otra hermana es médico y trabaja en un ambulatorio que no tiene recursos. Yo conozco las calles del país”, le dijo Contreras al político chavista.

La única explicación que encontró Magallanes, monotemático y adoctrinador, fue que las hermanas de Contreras pudieron estudiar, pero se graduaron “en revolución” y se fueron por el “bloqueo”, al cual el chavismo achaca todos los males que le ha ocasionado el socialismo del siglo XXI a Venezuela.

“Debería serle más preocupante que haya sido en revolución y que los resultados hayan sido que tuvieron que dejar sus profesiones”, le respondió el periodista. “No me diga que vaya a las comunidades. Eso es algo que hago todos los días. Y cargo agua allá en Los Chorros, municipio Sucre, que por cierto es gobernado por el chavismo y no hay agua, y otras dificultades. Entonces, no diga que no conozco la realidad. Que por el hecho de que uno salga en televisión no significa que no conoce la realidad”.

Qué dijo periodista del régimen de Venezuela

Por este intercambio, Contreras fue despedido de manera fulminante de Globovisión, pero este miércoles ofreció declaraciones en NTN24, en donde se ratificó y dio más luces sobre la situación real de Venezuela.

¿Por qué hizo lo que hizo?, le preguntaron, y Contreras respondió: “Por estar muy conectado con la realidad, con lo que vivimos los venezolanos, porque más allá de estar en la conducción de un espacio de televisión, de ser un comunicador, también padecemos y vivimos la realidad de los venezolanos. De alguna manera, me saca de mis casillas que el diputado haya intentado vincularme con grupos políticos específicos”.

Lee También

“Le dije que la motivación de mi trabajo y de mi pregunta no tenía que ver con esa vinculación, sino que se correspondía con la realidad crítica en materia social que vive el pueblo venezolano”, agregó Contreras en NTN24. “Y bueno: se desencadeno una acalorada discusión que terminó en lo que vio el país y lo que vio el mundo”.

“Intentó burlar mi inteligencia o mi criterio personal, y me pareció que debía fijar posición sobre el tema”, precisó el periodista recién despedido. “Más allá de ser comunicadores somos ciudadanos y estamos muy conectados con la realidad, contrario a la mayoría de líderes políticos actuales […], que se desconectan de la realidad de país y creen que las cosas están bien cuando no lo están”.

Para Contreras, “parece que a la dirigencia del chavismo no le gustan las preguntas incómodas; sabía cuáles eran los riesgos a los cuales me enfrentaba. […] En un país tan complejo como Venezuela es muy cuesta arriba ejercer el desarrollo de esta profesión”.

Contreras se había declarado chavista y bolivariano, pero explicó así que se dio cuenta de la realidad: “Cuando vas haciendo criterio, cuando creces, cuando te instruyes, cuando comienzas a ver la realidad, cuando te das cuenta de que no hay futuro para los jóvenes profesionales del país y que la realidad que se pinta en la televisión pública no se corresponde con la realidad de las calles, la que vive tu familia”.