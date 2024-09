El presidente Gustavo Petro salió en la mañana de este sábado a responderle a una funcionaria del gobierno de Estados Unidos, luego de que esta, Deborah E. Lipstadt, lo señalara de un posible antisemitismo por cuenta de todas sus opiniones relacionadas con la guerra de Israel contra Hamas en territorio de Palestina.

Lipstadt es la enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Lucha contra el Antisemitismo y en una publicación en X calificó al presidente Petro con los términos que derivaron en su respuesta.

(Vea también: “Se termina durmiendo”: Petro contó anécdota del ministro de Salud en reuniones)

De inmediato, y fiel a su narrativa de confrontación, el mandatario le respondió trayendo de nuevo la mención a los nazis.

“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad”, precisó Petro.

Lee También

Lo que ha dicho el mandatario colombiano es que la guerra que desató el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Franja de Gaza y que ahora se está extendiendo otros territorios del oriente medio, como el Líbano, hacen parte de una estructura bélica que Petro ha comparado con los nazis que exterminaron a los judíos y que gran parte de esta última comunidad ha rechazado por comparar hechos históricos que tienen, según ellos, grandes diferencias.

Colombian President @petrogustavo 's continued rhetoric normalizes antisemitism. We cannot accept this. We cannot tolerate this. We must condemn these harmful narratives. https://t.co/wPFpRGBpLv

— Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) September 20, 2024