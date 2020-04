green

“El fiscal general Tarek William Saab no tiene competencia, ni mucho menos representa a la justicia venezolana, por lo cual no acudiré”, dijo Guaidó por la noche en una videoconferencia.

El jefe parlamentario, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, afirmó que Saab fue “designado por una írrita (asamblea) constituyente”, y “lo han utilizado como un brazo ejecutor de la violación de derechos humanos en Venezuela”.

Guaidó se refirió a la detención este jueves en Caracas de dos de sus colaboradores, coincidiendo con su citación a la Fiscalía por “intento de golpe de Estado” y “magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro.

La citación, que era para este jueves, se basa según Saab en la incautación de armas de fuego en Colombia que presuntamente estaban siendo enviadas a Venezuela en un complot que preveía asesinar a Maduro y otros altos funcionarios.

Guaidó fue implicado por Clíver Alcalá Cordones, un militar retirado cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) que rompió con Maduro.

Ni el gobierno ni las autoridades policiales y militares confirmaron las detenciones.

Guaidó, blanco de diversos procesos judiciales, asegura que 16 miembros de su entorno, incluido su tío Juan Márquez, han sido “secuestrados” por la “dictadura”.

“Tanto Maduro como (Diosdado) Cabello, son unos grandes cobardes que atropellan a las familias”, afirmó sobre el mandatario socialista, cuya elección ha sido considerada fraudulenta, y el número dos del chavismo.

“Como no se atreven a detenerme van por mi entorno (…) Tiene un comportamiento primitivo la dictadura, vejando a las familias, tratando de intimidar y sembrar miedo, quiero que sepan que no lo lograron, no lo van a lograr”, subrayó.

Estados Unidos, que el miércoles lanzó una vasta operación antidrogas en el Caribe después de acusar a Maduro de “narcoterrorismo”, ha dicho que arrestar a Guaidó sería “el último error” del gobierno chavista.