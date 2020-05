Y es que las autoridades de ese estado dieron luz verde a restaurantes y bares para que abran sus puertas en medio del plan de reactivación económica del país, pero bajo estrictas normas de distanciamiento social; en el video, según The Washington Post, se ven los letreros que piden respetar las normas, pero que los asistentes se pasan por la faja.

Las imágenes de la fiesta no tardaron en hacerse virales en redes sociales generando mensajes a favor y en contra, debido a que se ve que las personas, aparte de no respetar las medidas para evitar la propagación del coronavirus, comen, beben, nadan y se abrazan como si nada estuviera pasando, agregó el medio.

How many deaths will it take for Americans to realize this is serious?

The simple answer is 1, someone you love.

But how many deaths until there’s the 1?

Do a million, 2 million, 10 million Americans have to die before people understand? 100,000 obviously isn’t enough. 😭

