El título de la portada del reconocido periódico dice: “Estados Unidos se acerca a 100.000 muertos, una pérdida incalculable”.

Debajo de ese enunciado y precediendo el listado de 1.000 fallecidos por el coronavirus en Estados Unidos se destaca una otra reflexión. “No son simplemente nombres en una lista”, agregó ese medio de comunicación.

The New York Times publicó la portada en la tarde de este sábado y poco después esta le empezó a dar la vuelta al mundo, generando bastante expectativa por la versión impresa que circulará en Estados Unidos este 24 de mayo.

