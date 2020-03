“No podemos resolver una crisis sin tratarla como tal y debemos unirnos a los expertos y la ciencia. Esto se aplica, evidentemente, a todas las crisis”, escribió en Twitter.

“Los expertos nos piden que evitemos grandes concentraciones públicas” para “frenar” la propagación del virus, añade. “Así que personalmente aconsejo hacer lo que dicen los expertos”.

So I personally recommend that we do as the experts say. Especially in high-risk areas.

We young people are the least affected by this virus but it’s essential that we act in solidarity with the most vulnerable and that we act in the best interest of our common society. 2/4

