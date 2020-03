“Me siento muy débil, no puedo respirar, siento que me ahogo”, contó la mujer a esa cadena radial.

Según dice, lleva 14 años viviendo en Madrid, pero desconoce el lugar en el que se contagió del virus que le diagnosticaron el 7 de marzo pasado.

También se refiere a los síntomas que ha presentado a causa del brote. Mucha fiebre y dificultad para respirar, los más frecuentes.

“Estuve cuatro días en la UCI con oxígeno a tope. Me inyectaron muchos líquidos y cuando me dijeron que me iban a intubar pensé lo peor. Estuve muy angustiada de pensar en mis hijos, en que me podía pasar algo y que no iba a estar con ellos”, relató la mujer, que tiene dos hijos de 3 y 6 años de edad, cita La FM.