Pese a que lleva varias semanas en Estados Unidos, Thunberg ya había recorrido la mitad del viaje hacia sudamérica. Ahora, a un mes de comenzar la COP25, el cambio de sede a Madrid la obliga a buscar soluciones.

“Como #COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda”, tuiteó Thunberg desde Los Ángeles. “Resulta que he viajado por alrededor de medio mundo, por el camino equivocado:)”.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November… If anyone could help me find transport I would be so grateful.

