Una usuaria de Facebook, identificada como Rox Gallegos, denunció que fue víctima de un trato peyorativo en la factura de venta que recibió el pasado 7 de abril por parte del bar La Mexa, ubicado en el Estado de Morelos, México.

La joven acusó al establecimiento de racista y gordofóbico, al percatarse de que la mesa en el recibo de venta de los productos y servicios que pagó en la noche de su visita figuraba el calificativo “Gordanegro”, en vez de su nombre, palabra que ella presume fue malintencionada.

Gallegos aseguró en su publicación que se dio cuenta de ese duro detalle en la factura, días después de su visita al establecimiento nocturno.

“Hoy limpiando mi bolsa, me encontré con un ‘ticket’ del día 7 de abril que acudí a un bar muy conocido y concurrido. […] No presté atención ese día, pero hoy no sé por qué se me dio por leerlo y me doy cuenta que nos pusieron “Gordanegro”, reveló la joven.